Где находятся самые необычные рынки мира

Эксперты подготовили ТОП-14 экзотических и необычных рынков мира, на которых было бы интересно закупиться, передает zakon.kz со ссылкой на bigpicture.ru.
Рынок королевы Виктории, известный так же как Вик-маркет, расположен в одном из деловых районов Мельбурна. Внушительный возраст рынка - более 130 лет - говорит сам за себя: до сих пор базар является излюбленным местом как местных жителей, так и туристов. Под торговую площадь отведено порядка 7 га, а на крыше установлены солнечные батареи. А еще тут можно купить непривычное для нас мясо кенгуру или коалы.
Кашгарский рынок работает каждое воскресенье на протяжении уже многих столетий. Он поражает своими размерами и разнообразием товаров. Ну и конечно, аутентичностью: до сих пор товары сюда доставляются с помощью ослов и телег. После похода на этот рынок не будет нужды где-то что-то докупать, как это часто бывает - найти здесь можно не только традиционные фрукты, овощи, орехи или специи, но и более экзотические товары, как, например, шашлык из ягненка.
В отличие от традиционного воскресного рынка в Кашгаре, Виктуалиенмаркт работает каждый день, за исключением воскресенья и праздничных дней. Название этого места происходит от латинского victus — продукт, запас. Рынок занимает территорию, сравнимую по размерам с тремя футбольными полями, а возраст его насчитывает более 200 лет. В центре Виктуалиенмаркта расположен "Майский столб". Он служит главным ориентиром рынка и представляет собой ствол сосны, выкрашенный в белый и голубой цвета и украшенный флагами и ленточками. По разнообразию продукции же рынок с легкостью опередит современные супермаркеты.
Рынок Кастри расположен недалеко от центральной площади одноименного города. Из-за внушающих размеров и многочисленных торговых рядов не заметить его будет трудно. Помимо традиционных товаров, рынок поражает в первую очередь разнообразием тропических фруктов: авокадо, манго, плоды хлебного дерева. Кроме того, среди различной продукции можно встретить мастерские местных умельцев, которые работают над изделиями прямо на глазах у посетителей.
Один из самых знаменитых рынков мира находится буквально в самом сердце британской столицы, неподалеку от Лондонского моста. История рынка насчитывает более 250 лет. С воскресенья по среду здесь проходит оптовая торговля, а в остальные дни недели продавцы не отказывают себе в удовольствии как следует поторговаться с обычными посетителями. Еще ни один гурман не уходил с рынка с пустыми руками: овощи, фрукты и выпечка соседствуют тут с кабаньими колбасами и гамбургерами со страусятиной.
Продуктовый рынок в центре Торонто был открыт более 200 лет назад и с тех пор так и не поменял месторасположения. На его территории ведут торговлю более 120 компаний, а сам рынок состоит из трех зданий. Местные жители особенно ценят богатый выбор деликатесов и национальных продуктов. Прилегающая территория благодаря рынку стала местом притяжения представителей уличной культуры, равно как и облюбовавшие ее различные развлекательные заведения.
Рынок в городе Корке начал свою работу в 1788 году, а названием он обязан своим основателям: на момент создания рынка им управляла компания протестантов, которые, по представлениям жителей Корка, являлись "англичанами". Так в Ирландии и появился Английский рынок. Сейчас он является одной из главных достопримечательностей города. Базар знаменит своими мясными и рыбными лавками, и, конечно же, не обошлось без национальных продуктов: "масляных" яиц, черного пудинга и кровяной колбасы.
Рынок Кай Ранг по своему стратегическому назначению ничем не отличается от всех остальных базаров, однако для туристов Кай Ранг прежде всего достопримечательность. Потому что коридор, в котором проходит торговля, образуют не лавочки торговцев, а наполненные товарами лодки. Плавучий рынок начинает работу в пять утра, и к полудню все лучшие продукты уже скуплены.
Рынок Бокерия, известный так же как Сан-Жузеп, расположен в Барселоне, а первые упоминания о нем датируются еще 1217 годом! Здание рынка занимает 2500 кв. м, вход в него украшен причудливой мозаикой из стекла. При первом посещении ряды морепродуктов, фруктов и специй могут показаться бесконечными, и это впечатление будет недалеко от истины: ассортимент поистине огромен. Кроме того, вокруг рынка расположены небольшие бары, где можно неплохо перекусить и попробовать знаменитое испанское вино бланко.
Буйство красок на главной улице в Ницце — это вовсе не фестиваль и не ярмарка, это цветочный рынок, работающий уже более 150 лет. Он включен в городские экскурсии, его с радостью посещают не только ради покупок, но и ради развлечения. Помимо цветов, здесь можно найти практически все традиционные для рынков товары. Впрочем, прежде чем остановить свой выбор на конкретном прилавке, стоит пройтись вдоль всего рынка.
Расположенный в центральной части Токио рынок является одной из главных достопримечательностей для иностранных туристов. Тут представлено более 400 видов морепродуктов, их оборот составляет более 2000 тонн в день. Впечатляющим моментом является разгрузка и аукцион тунца: аукционные дома оценивают стоимость привезенной рыбы, то же самое делают и покупатели. После торгов партии тунца отправляются либо на прилавки для разделки и последующей продажи, либо следуют с продавцами далее по маршруту для торгов в другом месте. Единственное неудобство для туристов: рынок начинает работу в пять утра, к 11 утра большинство магазинов уже закрыто.
Великий базар расположен в Стамбуле и является одной из его главных достопримечательностей. История рынка начинает отсчет с 1461 года, а сейчас под его крышей расположено более 5000 магазинов. В них можно найти практически все, но для гостей города особую ценность представляют лавки с фирменными турецкими сладостями и закусками. Благодаря давней славе, рынок посещает огромное число туристов (около 400 тыс. человек каждый день), поэтому по сравнению с остальными торговыми рядами города цены на Великом базаре несколько завышены.
Дословно название этого рынка переводится как "мокрый", и тому есть объяснение: работники постоянно поливают пол водой, чтобы смыть грязь и мусор. Рынок расположен в китайском квартале города, возможно, поэтому с традиционными товарами здесь спокойно соседствуют змеи, черепахи, скаты и китайские лекарственные травы.
Центральный рынок Меркадо находится в центре Сантьяго и тоже имеет давнюю историю. В 1864 году старое здание рынка сгорело, в результате чего в 1868‑м было построено новое, которое стало одним из самых узнаваемых символов города. Рынок знаменит своим многообразием морепродуктов, названия особо экзотических из которых и вовсе остаются загадкой. В настоящее время здесь расположен не только рынок, но и многочисленные магазины и кафе. Местные жители с удовольствием приходят сюда по выходным, а туристы поражаются разнообразию и дешевизне еды.
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