Где находятся самые необычные рынки мира

Эксперты подготовили ТОП-14 экзотических и необычных рынков мира, на которых было бы интересно закупиться, передает zakon.kz со ссылкой на bigpicture.ru.

Рынок королевы Виктории, Австралия

Рынок королевы Виктории, известный так же как Вик-маркет, расположен в одном из деловых районов Мельбурна. Внушительный возраст рынка - более 130 лет - говорит сам за себя: до сих пор базар является излюбленным местом как местных жителей, так и туристов. Под торговую площадь отведено порядка 7 га, а на крыше установлены солнечные батареи. А еще тут можно купить непривычное для нас мясо кенгуру или коалы.

Кашгарский рынок, Китай

Кашгарский рынок работает каждое воскресенье на протяжении уже многих столетий. Он поражает своими размерами и разнообразием товаров. Ну и конечно, аутентичностью: до сих пор товары сюда доставляются с помощью ослов и телег. После похода на этот рынок не будет нужды где-то что-то докупать, как это часто бывает - найти здесь можно не только традиционные фрукты, овощи, орехи или специи, но и более экзотические товары, как, например, шашлык из ягненка.

Виктуалиенмаркт, Германия

В отличие от традиционного воскресного рынка в Кашгаре, Виктуалиенмаркт работает каждый день, за исключением воскресенья и праздничных дней. Название этого места происходит от латинского victus — продукт, запас. Рынок занимает территорию, сравнимую по размерам с тремя футбольными полями, а возраст его насчитывает более 200 лет. В центре Виктуалиенмаркта расположен "Майский столб". Он служит главным ориентиром рынка и представляет собой ствол сосны, выкрашенный в белый и голубой цвета и украшенный флагами и ленточками. По разнообразию продукции же рынок с легкостью опередит современные супермаркеты.

Рынок Кастри, Сент-Люсия

Рынок Кастри расположен недалеко от центральной площади одноименного города. Из-за внушающих размеров и многочисленных торговых рядов не заметить его будет трудно. Помимо традиционных товаров, рынок поражает в первую очередь разнообразием тропических фруктов: авокадо, манго, плоды хлебного дерева. Кроме того, среди различной продукции можно встретить мастерские местных умельцев, которые работают над изделиями прямо на глазах у посетителей.

Рынок Боро, Англия



Один из самых знаменитых рынков мира находится буквально в самом сердце британской столицы, неподалеку от Лондонского моста. История рынка насчитывает более 250 лет. С воскресенья по среду здесь проходит оптовая торговля, а в остальные дни недели продавцы не отказывают себе в удовольствии как следует поторговаться с обычными посетителями. Еще ни один гурман не уходил с рынка с пустыми руками: овощи, фрукты и выпечка соседствуют тут с кабаньими колбасами и гамбургерами со страусятиной.

Рынок Св. Лоуренса, Канада



Продуктовый рынок в центре Торонто был открыт более 200 лет назад и с тех пор так и не поменял месторасположения. На его территории ведут торговлю более 120 компаний, а сам рынок состоит из трех зданий. Местные жители особенно ценят богатый выбор деликатесов и национальных продуктов. Прилегающая территория благодаря рынку стала местом притяжения представителей уличной культуры, равно как и облюбовавшие ее различные развлекательные заведения.

Английский рынок, Ирландия



Рынок в городе Корке начал свою работу в 1788 году, а названием он обязан своим основателям: на момент создания рынка им управляла компания протестантов, которые, по представлениям жителей Корка, являлись "англичанами". Так в Ирландии и появился Английский рынок. Сейчас он является одной из главных достопримечательностей города. Базар знаменит своими мясными и рыбными лавками, и, конечно же, не обошлось без национальных продуктов: "масляных" яиц, черного пудинга и кровяной колбасы.

Плавучий рынок Кай Ранг, Вьетнам



Рынок Кай Ранг по своему стратегическому назначению ничем не отличается от всех остальных базаров, однако для туристов Кай Ранг прежде всего достопримечательность. Потому что коридор, в котором проходит торговля, образуют не лавочки торговцев, а наполненные товарами лодки. Плавучий рынок начинает работу в пять утра, и к полудню все лучшие продукты уже скуплены.

Рынок Бокерия, Испания



Рынок Бокерия, известный так же как Сан-Жузеп, расположен в Барселоне, а первые упоминания о нем датируются еще 1217 годом! Здание рынка занимает 2500 кв. м, вход в него украшен причудливой мозаикой из стекла. При первом посещении ряды морепродуктов, фруктов и специй могут показаться бесконечными, и это впечатление будет недалеко от истины: ассортимент поистине огромен. Кроме того, вокруг рынка расположены небольшие бары, где можно неплохо перекусить и попробовать знаменитое испанское вино бланко.

Цветочный рынок, Франция



Буйство красок на главной улице в Ницце — это вовсе не фестиваль и не ярмарка, это цветочный рынок, работающий уже более 150 лет. Он включен в городские экскурсии, его с радостью посещают не только ради покупок, но и ради развлечения. Помимо цветов, здесь можно найти практически все традиционные для рынков товары. Впрочем, прежде чем остановить свой выбор на конкретном прилавке, стоит пройтись вдоль всего рынка.

Рыбный рынок Цукидзи, Япония



Расположенный в центральной части Токио рынок является одной из главных достопримечательностей для иностранных туристов. Тут представлено более 400 видов морепродуктов, их оборот составляет более 2000 тонн в день. Впечатляющим моментом является разгрузка и аукцион тунца: аукционные дома оценивают стоимость привезенной рыбы, то же самое делают и покупатели. После торгов партии тунца отправляются либо на прилавки для разделки и последующей продажи, либо следуют с продавцами далее по маршруту для торгов в другом месте. Единственное неудобство для туристов: рынок начинает работу в пять утра, к 11 утра большинство магазинов уже закрыто.

Великий базар, Турция



Великий базар расположен в Стамбуле и является одной из его главных достопримечательностей. История рынка начинает отсчет с 1461 года, а сейчас под его крышей расположено более 5000 магазинов. В них можно найти практически все, но для гостей города особую ценность представляют лавки с фирменными турецкими сладостями и закусками. Благодаря давней славе, рынок посещает огромное число туристов (около 400 тыс. человек каждый день), поэтому по сравнению с остальными торговыми рядами города цены на Великом базаре несколько завышены.

Крета Айер, Сингапур



Дословно название этого рынка переводится как "мокрый", и тому есть объяснение: работники постоянно поливают пол водой, чтобы смыть грязь и мусор. Рынок расположен в китайском квартале города, возможно, поэтому с традиционными товарами здесь спокойно соседствуют змеи, черепахи, скаты и китайские лекарственные травы.

Центральный рынок Меркадо, Чили

Центральный рынок Меркадо находится в центре Сантьяго и тоже имеет давнюю историю. В 1864 году старое здание рынка сгорело, в результате чего в 1868‑м было построено новое, которое стало одним из самых узнаваемых символов города. Рынок знаменит своим многообразием морепродуктов, названия особо экзотических из которых и вовсе остаются загадкой. В настоящее время здесь расположен не только рынок, но и многочисленные магазины и кафе. Местные жители с удовольствием приходят сюда по выходным, а туристы поражаются разнообразию и дешевизне еды.