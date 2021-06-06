Путин открыто насмехается над Байденом - Трамп

Президент России Владимир Путин откровенно насмехается над американским коллегой Джо Байденом, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Так считает бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

И сейчас над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и российский президент Путин. Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну, - сказал Трамп на съезде республиканцев в Северной Каролине.

Экс-президент заявил, что у него были "отличные отношения с Путиным, но никто не был так суров с Россией", как он. По мнению Дональда Трампа, Джо Байден поддерживает "Северный поток-2".

Отклонили наш трубопровод, но поддерживают российский, который я полностью остановил, отправившись в Германию и во все части Европы,— добавил Трамп.