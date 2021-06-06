Не стоит на повестке дня: аким СКО высказался о переименовании Петропавловска

5 июня аким СКО дал эксклюзивное интервью телеканалу "Астана ТВ", в котором рассказал про строительство, инвестиции и о том, будут ли переименовывать областной центр, передает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Аким не стал отвечать прямо на некоторые вопросы, которые в ходе интервью задала ему корреспондент программы "Из первых уст". И на вопрос о том, что Петропавловск собираются переименовывать, ответил очень обтекаемо.

Этот вопрос пока не стоит на повестке дня, это кулуарные обсуждения. Ну, я буду придерживаться той позиции, которой придерживается народ. Не один человек переименовывает улицы (видимо аким имел в виду города), это решает общество.

В 2018 году о переименовании Петропавловска Кумар Аксакалов высказывался так: — Я часто слышу разговоры о переименовании Петропавловска и области, некоторые об этом говорят, я это слышу. Но на сегодня работа по переименованию не ведется, считаю, что еще рановато.

В издании также отметили, что некоторые города в Казахстане переименовываются решением одного человека. А улицы в Северо-Казахстанской области и в Петропавловске, в том числе, до сих пор переименовывают на собрании депутатов и общественников. Эти решения нередко идут вразрез со мнением многих граждан.