Парень, представлявшийся сотрудником Антикора, извинился на камеру

Молодой человек, представлявшийся сотрудником Антикора, извинился перед казахстанцами, сообщает zakon.kz.

Видеозапись с извинениями опубликована в соцсетях.

Я Каримов Нурбол, житель Талгарского района хочу попросить прощения у всех казахстанцев за то, что прикрывался известными именами и фамилиями. А также (представлялся-ред.) сотрудником Антикоррупционной службы. Признаю свою вину и искренне раскаиваюсь.

Видео, на котором молодой человек общаясь с полицейскими, представляется сотрудником Агентства по противодействию коррупции, появилось в казахстанских соцсетях 4 июня. В комментарии к ролику говорится, что юноша показал дорожным полицейским соответствующую "корочку" и его отпустили.

В Антикоре прокомментировали видеоролик и объяснили, что указанное лицо никогда не являлось и не является их сотрудником.

Позже появилось еще одно видео, снятое на полицейский видеожетон. На нем записан момент предоставления лжесотрудником Антикора. Парень демонстрирует фотографию "служебного удостоверения" в своем смартфоне и просит не составлять административный протокол.

Нурбол не первый раз становится "героем" соцсетей и СМИ. В 2016 году его уже задерживали полицейские нарушение ПДД. Тогда он представился родственником Тимура Кулибаева - Кулибаевым Нурболом Тимуровичем.