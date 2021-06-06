Бузова сыграет на сцене МХАТ в спектакле про Сталина

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что стала актрисой. Она готовится к дебюту на сцене МХАТа имени Горького, где сыграет в спектакле "Чудесный грузин", посвященном молодости Иосифа Сталина, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказала сама певица на своей странице в Instagram.

Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране. Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького. Ааа, мои хорошие, пишу сейчас этот текст, и плачу от счастья. Ольга Бузова

Певица уточнила, что считает роль в этом спектакле своей первой серьезной ролью в театре и выразила благодарность художественному руководителю театра Эдуарду Боякову за возможность "играть на легендарной сцене".



Спектакль "Чудесный грузин" рассказывает историю молодого революционера-подпольщика Иосифа Сталина, отправленного партией на задание в Батуми.

Долгие годы молодость Сталина была под грифом "секретно". Поэтому МХАТ берется за острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя, — говорится в описании постановки.