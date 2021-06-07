Курс доллара снизился на торгах

7 июня 2021, 11:29
Фото: zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 426,90 тенге, снизившись на 1,15 тенге, передает zakon.kz.

А российский рубль напротив поднялся в цене.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426-428 тенге, евро – 518-521,5 тенге, рос. рубль - 5,8-5,91 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 7 июня.

Июльские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,39%, составив $69,35 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 0,50% — до $71,53 за баррель.


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