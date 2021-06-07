Как аудиторы будут повышать свою квалификацию. Правила

Министр финансов РК своим приказом от 1 июня 2021 года утвердил Правила повышения квалификации аудиторов, порядка получения и формы сертификата о прохождении курсов по повышению квалификации аудиторов, передает zakon.kz.

Аудиторы, являющиеся членами профессиональной аудиторской организации, проходят курсы повышения квалификации в количестве 120 часов обучения за 3 года, но не менее 20 часов в год. Данный период начинается с года, следующего за годом получения квалификационного свидетельства "аудитор", - говорится в документе.

Как отмечается, в трехлетний период не включается перерыв в стаже работы аудитора в экономической, финансовой, контрольно-ревизионной или в правовой сферах или в области научно-преподавательской деятельности по бухгалтерскому учету и аудиту в высших учебных заведениях, а также отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

При этом курсы повышения квалификации по обязательным часам обучения проходят в профессиональной организации или организациях, оказывающих услуги по повышению квалификации аудиторов.

Как отмечается, обязательные часы, не менее 60 часов, курса повышения квалификации включают в себя изучение теоретических и практических вопросов по международным и национальным стандартам финансовой отчетности, международным стандартам аудита, законодательства РК о бухгалтерском учете, финансовой отчетности, аудиторской деятельности и вопросов в области финансового учета и отчетности, аудита, управленческого учета, финансов и финансового менеджмента, налогов, права, этики.

В зачет по обязательным часам, пройденным аудиторами в соответствующей области профессионального развития, принимаются сертификаты по дисциплинам, по которым проводится аттестация, а также написание, защита и опубликование научных работ.

Дополнительные часы курса повышения квалификации проводятся в целях развития профессиональных, интеллектуальных, специальных и функциональных, личностных, межличностных, коммуникативных, организационных и управленческих навыков, профессиональных ценностей, отношений, - говорится в документе.

В зачет по дополнительным часам принимается прохождение курсов повышения квалификации в профессиональной организации или организациях, оказывающих услуги по повышению квалификации аудиторов, а также следующая деятельность в профессиональных сферах: защита или написание или опубликование научных работ, статей, докладов, книг, участие или выступление на конференциях, форумах, брифингах, тренингах, семинарах, курсах и мероприятиях, участие и работа в специальных рабочих группах, а также в сфере преподавательской и исследовательской деятельности.

При этом список организаций, оказывающих услуги по повышению квалификации аудиторов, определяет профессиональная организация. Она же осуществляет оценку и зачет дополнительных часов согласно внутренним правилам, опубликованными на интернет-ресурсе профессиональной организации по результатам мониторинга.

Профессиональная организация ведет список аудиторов, прошедших повышение квалификации, осуществляет мониторинг по прохождению повышения квалификации аудиторами.

Также определяет потребность в профессиональном развитии, публикует списки своих членов на своем интернет- ресурсе, а также устанавливает требование постоянного повышения квалификации аудиторов в качестве обязательного условия продолжения их членства.

Аудиторы представляют в профессиональную организацию, подтверждающие документы о прохождении курсов повышения квалификации не позднее 1 февраля года, следующего за годом прохождения курсов повышения квалификации, - указывается в правилах.

Повышение квалификации аудиторов проводится в обязательном порядке в соответствии с планом-графиком повышения квалификации, утвержденным руководителем профессиональной организации, который размещается на официальном сайте профессиональной организации.

Допускается проведение курсов повышения квалификации аудиторов в режиме онлайн. В случае проведения курсов повышения квалификации аудиторов в режиме онлайн профессиональная организация имеет дистанционный веб- портал, а также программу (платформу), обеспечивающую непрерывный и качественный порядок проведения курсов в режиме онлайн.

Количество участников на курсах повышения квалификации аудиторов в онлайн - режиме может составлять не более 10 человек.

При прохождении повышения квалификации в режиме онлайн аудитор должен соответствовать следующим требованиям:

иметь компьютер или ноутбук, а также возможность подключится к интернету с проходимостью не менее 70 кбт/с; обеспечить подключение камеры для идентификации личности.

Приказ вводится в действие с 6 июля 2021 года.