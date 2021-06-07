Мошенники оформили кредиты на 26 миллионов тенге, используя данные из соцсетей 

Жители столицы оформили онлайн-кредиты на 210 человек. Персональные данные граждан подозреваемые находили в социальных сетях, передает корреспондент zakon.kz.

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области раскрыли схему обмана граждан двумя жителями столицы, которые оформляли онлайн-кредиты в одной из микрокредитных организаций. Мошенники находили персональные данные граждан в социальных сетях, и, используя их, оформляли онлайн-кредиты. В результате действий мошенников пострадали 210 человек из 12 регионов страны. Займы составляли от 70 до 300 тыс. тенге, - сообщил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз.

По его словам, основная часть потерпевших узнала о фактах оформления кредитов от сотрудников полиции, остальные после получения SMS-оповещений и звонков от сотрудников микрокредитных организаций с просьбой погасить задолженность по кредиту.

Всего материальный ущерб гражданам составил 26 миллионов тенге. Денежные средства злоумышленники выводили на виртуальные карты различных банков, которые в последующем использовали на ставках букмекерские конторы, - уточнил он.

В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор Костная.

Тамила Языкова, Нур-Султан