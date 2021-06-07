Бывшему директору детского реабилитационного центра Алматы вынесли приговор

Районный суд №2 Медеуского района города Алматы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении экс-директора детского реабилитационного центра "Балбулак", передает zakon.kz.

Как установил суд, 30 декабря 2020 года на заседании комиссии под председательством бывшего директора принято решение о распределении денежных средств в сумме 2 331 169 тенге в качестве премий 22 сотрудникам данного учреждения.

31 декабря 2020 года А. дал указание бухгалтерам собрать премии на общую сумму 939 000 тенге и передать их ему. Таким образом, суд установил, что А. совершил злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, что повлекло причинение существенного вреда правам и охраняемым законом интересам государства, то есть совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.361 УК РК, - сообщила пресс-служба суда.

Прокурор просил назначить ему штраф в размере 1000 МРП. (2 917 000 тенге)

Как пояснили в суде, санкция ст.361 ч.1 УК предусматривает наказание в виде штрафа до 2000 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Приговором суда бывший руководитель признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Суд учел, что подсудимый ущерб возместил в полном объеме, впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Вместе с этим отягчающих вину обстоятельств не предъявлено. В этой связи А. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, финансовых организациях, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, - говорится в информации.

Приговор суда в законную силу не вступил.