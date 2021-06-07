Напавший на астанчанку мужчина попал на видео 

В Нур-Султане мужчина ограбил женщину в подъезде, сообщает zakon.kz.

Со слов потерпевшей, злоумышленник напал на нее в подъезде дома по улице Сыганак, где она проживает и рывком сорвал с ее шеи золотую цепь и сбежал.

Женщина успела разглядеть грабителя и запомнить его приметы, личность которого вскоре установили полицейские. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. Им оказался 28-летний житель Тараза, временно проживающий в столице, - сообщили в пресс-службе ДП города.

Полицейские установили, что совершив грабеж, мужчина остановил попутную автомашину Nissan Cefiro и скрылся. Машина с подозреваемым была задержана на пересечении Коргалжынского шоссе и улицы Айматова. Находящийся в салоне грабитель, пытаясь скрыть улики, спрятал ювелирное изделие в спинке водительского сиденья.

Мужчина признался, что потерпевшую он заметил в магазине, когда та покупала продукты, и продолжал следить за женщиной. Затем, войдя за ней в подъезд дома, он сорвал с ее шеи золотую цепь и скрылся.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "грабеж".