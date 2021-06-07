Назван идеальный отпуск для знаков зодиака 

Астрологи назвали идеальный отпуск для знаков зодиака, сообщает zakon.kz со ссылкой на Профиль.

Овен

Им приносят много удовольствия поездки, связанные с культурными мероприятиями. Фестивали, праздники, концерты – лучший вид отдыха для них.

Телец

Представителям этого знака нужно чаще отдыхать у воды. Морской или речной круиз – самый лучший способ восстановить силы.

Близнецы

А вот Близнецам отдых на воде противопоказан. Рожденные под этим знаком успешно сочетают отдых с учебой и самосовершенствованием.

Рак

Представители этого знака получают особое удовольствие от романтических путешествий. Им нужны соответствующие впечатления, чтобы набраться новых сил.

Лев

Львам желательно отказаться от привычки совмещать работу или домашние дела с отдыхом. Астрологи советуют рожденным под этим знаком как можно более полно пользоваться каждой минутой свободного времени.

Дева

Представителям этого знака окружающие редко дают отдохнуть. Девы всегда нужны, поэтому им лучше не планировать долгосрочные поездки, а восстанавливать силы в коротких путешествиях и интересных, насыщенных событиями выходных.

Весы

По мнению астрологов, для Весов самый лучший отдых связан с физической активностью. Им полезно проводить время на свежем воздухе.

Скорпион

Скорпионы набираются сил во время отдыха у воды. Им нужна смена обстановки и новые впечатления, чтобы хорошо отдохнуть.

Стрелец

Для полноценного отдыха Стрельцам приходится бороться с соблазном работать или заниматься делами в отпуске. Им нужно научиться отключать телефон и наслаждаться отдыхом.

Козерог

Рожденные под этим знаком лучше всего себя чувствуют, отдыхая в кругу близких людей. Они наслаждаются обществом семьи и самых близких друзей.

Водолей

Самый лучший отдых для Водолеев – тот, из которого они выносят новые знания и умения. Новых впечатлений им недостаточно.

Рыбы

Рыбам нужно чаще выбираться на природу. Чем дальше от города, тем лучше они смогут отдохнуть.