Аккаунты Apple ID теперь можно завещать и передавать по наследству

На всемирной конференции для разработчиков WWDC 2021 компания Apple рассказала о новшествах в таких областях, как безопасность и конфиденциальность, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Одним из таких нововведений стала возможность передать учётную запись Apple ID по наследству. В настройках iCloud можно указать доверенное лицо, которое сможет получить доступ к аккаунту в случае вашей смерти. Также доверенное лицо может предоставить код верификации для восстановления доступа, если пользователь вдруг забыл пароль от Apple ID.

Новая функция для электронной почты Mail Privacy Protection запрещает отслеживающим инструментам (трекерам) узнать вашу локацию или IP-адрес. Также она скрывает информацию о том, открыли ли вы письмо и когда это сделали.

Также появился App Privacy Report, в котором компания разъясняет, как приложения используют данные пользователя. Например, как часто приложение запрашивает доступ к вашим контактам, микрофону или местоположению.

Siri теперь способна работать без подключения к интернету: вся обработка запросов происходит на устройстве, без использования доступа к сети, что позволило ускорить выполнение некоторых задач голосовым помощником: например, поставить будильник или записать встречу в календаре. Также это нужно, как поясняют в Apple, для повышения безопасности данных пользователя: "Аудио никогда не покидает ваше устройство".

Новая функция Live Text распознает на фотографии текст, который можно скопировать и вставить, например в поисковик. Если система распознает номер, то можно автоматически позвонить по нему. Пока текст распознается только на семи языках (русский в этот список не входит). Распознаются также предметы и образы, например породы собак.