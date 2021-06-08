Домашний скот погиб под сильным градом в Актюбинской области

В Шалкарском районе в Актюбинской области около сотни овец и коз полегли под мощнейшим градом и ливнем, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Град оказался размером с грецкий орех. Хотя животные могли бы выжить, если бы на них была густая шерсть. Однако их слишком рано подстригли и они оказались беззащитны перед стихией, замерзнув, побитые градом.

Это подтвердили в областном управлении ветеринарии, опровергнув версию об опасной болезни.

Они были после стрижки - шерсти не было у них. Среди них были ослабленные после зимовки. Еще не успели поправиться. Они попали… Так что вынуждены были забить их. Мясо роздано, падежа нет, - сообщил зам. руководителя Управления ветеринарии Актюбинской области Иса Базаров