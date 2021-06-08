Маленькую девочку нашли на улице в Алматы

Трехлетнюю девочку нашли в Алматы, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции Алматы, 8 июня в УП Турксибского района поступил вызов от местных жителей, которые сообщили о том что по ул. Палладина, не доезжая уг.пр. Сейфуллина, найдена девочка, предположительно, 3-х лет. Ребенок, со слов звонивших, находился без сопровождения взрослых.

Сразу же была установлена личность ребенка и ее матери, которая, как выяснилось при разбирательстве, находилась на работе. Женщина рассказала, что дочь оставила дома со старшим сыном, 10 лет. Когда мальчик спал, малышка самостоятельно вышла на улицу и потерялась. С гражданкой У., 1994 года рождения, проведена профилактическая беседа о недопустимости впредь подобных фактов. Семья проверена по месту жительства, - рассказал начальник отдела полиции при УП Турксибского района полковник полиции Еркин Амантаев.