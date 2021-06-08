Какие дороги Казахстана в первую очередь сделают платными в 2021 году

В "Казавтожоле" рассказали, какие дороги в текущем году в первую очередь станут платными, передает zakon.kz.

В организации напомнили, что в Казахстане, как и в России, первая платная дорога появилась в 2013 году.

Трасса Нур-Султан - Щучинск была полностью обновлена. Тогда и были утверждены тарифы – от 5 до 25 тенге за 1 километр для грузового транспорта в зависимости от грузоподъемности, - отметили в "Казавтожоле".

Сейчас существует четыре платных участка, общей протяженностью 682 километра. Плата за проезд направляется на содержание этих дорог и улучшение сервиса.

В этом году в Казахстане поэтапно планируется внедряться платность. Первыми на очереди дороги первой категории, прошедшие реконструкцию: коридор Западная Европа – Западный Китай - "Кайнар – Тараз", Тараз – Шымкент, Шымкент – Туркестан – Кызылорда, Шымкент – Ташкент, а также Капшагай – Талдыкорган с обходом Талдыкоргана, Нур-Султан – Павлодар, Актау – Жетибай – Жанаозен, обходы городов Нур-Султан, Караганда, Павлодар. Тарифы для этой категории останутся неизменными – на уровне 2013 года, - сообщили в "Казавтожоле".