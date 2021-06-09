Марихуану за вакцинацию от COVID-19 смогут получить граждане США

Штат Вашингтон объявил об акции, которая должна повысить темпы вакцинации от COVID-19. Совершеннолетним жителям штата, получившим вакцину, предложат бесплатную самокрутку с марихуаной, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Самокрутку с марихуаной смогут получить жители штата Вашингтон старше 21 года, получившие вакцину от коронавируса, - пишет The New York Times со ссылкой на решение совета штата по торговле спиртными напитками и каннабисом.

Ранее тот же совет принял решение бесплатном предоставлении взрослые людям, которые сделали прививку, в качестве вознаграждения за это шаг бесплатных коктейлей, вина или пива. Акции с бесплатной раздачей алкоголя и каннабиса проводятся для мотивации населения к вакцинации.

В штате Вашингтон, по данным газеты, вакцинировалось около 50% жителей, по одной дозе вакцины против коронавируса получили 58%. По всей стране вакцинировались более 42% американцев. Однако с апреля темпы вакцинации от COVID-19 в США начали снижаться.