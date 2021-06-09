В "красной" зоне по КВИ остался только Нур-Султан

9 июня 2021, 08:54
Фото: 24kz

Карагандинская область покинула "красную" зону по коронавирусу, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 июня 2021 года.

В "красной" зоне: г.Нур-Султан.

В "желтой" зоне: г.Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области.

В "зеленой" зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.


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