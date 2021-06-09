В Шымкенте сотрудники банка продавали фальшивые евро

Департамент экономических расследований Шымкента выявил факт сбыта фальшивых денег номиналом 500 евро сотрудниками одного из банков, передает zakon.kz.

В общей сложности 5 работников банка по предварительному сговору сбыли клиентам фальшивые денежные купюры в сумме 4 000 евро.

Следствием установлено, что в 2020 году один из сотрудников банка за денежное вознаграждение в размере 25% от общей суммы обменял поддельные 6 000 евро на тенге. Аль-Фарабийским районным судом виновные приговорены к 5 годам лишения свободы. Лицо, предоставившее сотрудникам банка поддельные купюры, объявлено в международный розыск, - сообщили в пресс-службе АФМ.

Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять осторожность и внимательно пересчитывать наличность.

В случае обнаружения фальшивых денег не пытаться сбыть подделку. Желание вернуть свои средства может обернуться уголовной ответственностью по ст. 231 УК, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Если фальшивая банкнота обнаружена, следует немедленно обратиться по телефонам доверия Агентства +7 (7172) 70-84-78.