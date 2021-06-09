200 тысяч вакцинированных казахстанцев получили "зеленый" статус

Вакцинированные казахстанцы получили "зеленый" статус в Ashyq, сообщает zakon.kz.

Об этом Багдат Мусин сообщил на странице в Facebook.

200 тысяч вакцинированных граждан получили "зеленый" статус в приложении Ashyq. Проводится работа по поэтапному присвоению статуса по всем вакцинированным. Плановые сроки - до конца недели зеленый статус получат все, кто получил два компонента вакцины. Берегите себя и друг друга, - написал министр цифрового развития.

По данным на 8 июня, число людей получивших прививку I компонентом — 2 326 487.

Число людей получивших прививку II компонентом — 1 240 391.