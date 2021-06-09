Незадачливая пассажирка поезда лишилась 116 млн тенге

У пассажирки поезда сообщением "Костанай-Алматы" украли 116 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Это произошло 31 мая.

Молодая девушка, проснувшись на станции Жаксы, не обнаружила сумки с деньгами.

После оперативно-розыскных мероприятий 8 июня задержаны трое подозреваемых.

По месту жительства был проведен обыск, в ходе которого было изъято 12 620 000 тенге и 198 500 долларов США. Часть похищенных денег подозреваемые успели потратить, купив два автомобиля сразу же после совершения преступления, - резюмировал Нуржан Алибаев.

Проводится досудебное расследование.