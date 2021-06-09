Важный указ о правах казахстанцев подписал Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека", сообщает zakon.kz.
В целях принятия дальнейших мер в области прав человека постановляю:
1. Правительству Республики Казахстан:
1) утвердить План первоочередных мер в области прав человека (далее – План мероприятий), предусматривающий следующие направления работы:
совершенствование механизмов взаимодействия с договорными органами ООН и специальными процедурами Совета ООН по правам человека;
обеспечение прав жертв торговли людьми;
права человека в отношении граждан с инвалидностью;
ликвидация дискриминации в отношении женщин;
право на свободу объединения;
право на свободу выражения мнения;
право человека на жизнь и общественный порядок;
повышение эффективности взаимодействия с неправительственными организациями;
права человека в области уголовного правосудия, исполнения и предупреждения пыток и жестокого обращения;
2) обеспечить реализацию Плана мероприятий;
3) ежегодно к 25 января по итогам года представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий;
4) принять иные меры по реализации настоящего Указа.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
3. Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания, - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Акорды.
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