Что сделал Токаев за два года президентства, рассказал политолог

Политолог Ерлан Саиров рассказал, что сделал Касым-Жомарт Токаев за два года президентства, сообщает zakon.kz.

12 июня 2019 года, два года назад, Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность Президента Казахстана. Так, впервые в стране состоялась передача полномочий президента от предыдущего главы государства к вновь избранному. В государствах СНГ процедура передачи власти после выборов не стала еще привычной. Поэтому за рубежом и внутри страны раздавались разные, в том числе пессимистичные прогнозы развития ситуации в Казахстане. Ерлан Саиров

В это время, по словам политолога, сокращение темпов роста мировой экономики, санкционные противостояния, торговые войны и многие другие обстоятельства серьезным образом сказались на Казахстане.

Повлияла и инерция деятельности органов власти, которые предлагали вместо экстренных мер по решению насущных проблем затратные и неоправданные с точки зрения экономики проекты. Это вызывало раздражение и недовольство населения на фоне падения уровня жизни. Ерлан Саиров

Он отметил, что в деятельности Президента прежде всего проявились качества управленца с огромным опытом.

Отличительными чертами Касым-Жомарта Токаева, которые проявились в должности Президента, являются выдержка и самообладание. (...) Основной упор уже в самом начале своей деятельности Президент Касым-Жомарт Токаев сделал на эффективность и развитие. Ерлан Саиров

Как отметил политолог, для более тесного контакта с обществом Президент активно использует социальные сети.

Саиров напомнил, что своим первым указом Президент создал Национальный совет общественного доверия, в который вошли представители самых разных общественных сил и объединений.

Далее он перечислил, что сделал Касым-Жомарт Токаев за два года президентства:

1. В рамках Нацсовета реализован первый пакет политических реформ. Снижен барьер, предусмотренный для регистрации политических партий с 40 тыс. до 20 тыс. членов партии; введена обязательная 30%-ая квота для женщин и молодежи в партийных списках; отказ от разрешительного подхода в проведении и организации митингов в пользу уведомительного принципа; институализация парламентской оппозиции. Переход к прямым выборам сельских акимов с текущего года, Концепция развития местного самоуправления, закон "Об общественном контроле" и создание единого института онлайн-петиций – такие инициативы охватывает второй пакет реформ при НСОД. 2. Ликвидация последствий взрывов на складе боеприпасов вблизи города Арыс. Оперативная реакция главы государства позволила организовывать эффективную работу уполномоченных органов и продемонстрировала его качества антикризисного менеджера населению. 3. Кредитная амнистия – у 555 тыс. человек снижена долговая нагрузка, у 1,2 млн человек списаны штрафы и пени. 4. Антикоронавирусная политика. Оперативное и эффективное противодействие распространению пандемии COVID-19, связанное со своевременным объявлением ЧП, позволило не допустить тотальной нагрузки на медицинскую инфраструктуру, а также развития неконтролируемой эпидемиологической ситуации. Для решения проблем социальной защиты населения во время пандемии государство направило беспрецедентные средства, более 6 трлн тенге. Немногие так называемые развитые государства направляют такие ассигнования для поддержки собственных граждан. 5. Ликвидация последствий затопления населенных пунктов Туркестанской области, вызванных прорывом дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. Благодаря незамедлительным мерам власти удалось избежать человеческих жертв и в оперативном порядке начать восстановительно-строительные работы. 6. Выступление на заседании Высшего совета глав государств ЕАЭС. Президент Токаев четко обозначил границы интеграции – только экономика. 7. Одним из главных событий этого периода стало решение по досрочному снятию пенсионных накоплений. Эту новость казахстанцы восприняли с большим воодушевлением. Больше 150 тысяч человек воспользовались пенсионными деньгами для улучшения жилищных условий, лечения или инвестиций. 8. Решен вопрос с зарплатами учителей и медиков: в ближайшие пару лет они будут получать в 2,5-3 раза больше. Наконец, принято окончательное решение по земельному вопросу. Касым-Жомарт Токаев запретил продажу и аренду казахстанских земель иностранцам. Ерлан Саиров

По его мнению, итогом двух лет президентства Касым-Жомарта Токаева можно обозначить, что современный Казахстан "является стабильным государством в нестабильном мире".

По инициативе Президента страны были сделаны системные шаги в сфере общественных процессов, социальной модернизации общества, по сохранению социального уровня населения во время пандемии. Ерлан Саиров