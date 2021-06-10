Бывшего замглавы горздрава Шымкента осудили к трем годам лишения свободы

Бывшего заместителя начальника управления здравоохранения Шымкента Ернара Мырзакулова приговорили к трем годам лишения свободы, передает zakon.kz.

Ернар Мырзакулов, до начала 2021 года занимавший пост замначальника управления здравоохранения Шымкента, под судом оказался по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Потерпевшими в деле фигурировали четверо предпринимателей.

Суд установил, что Мырзакулов в мае 2020 года использовав поддельные документы отказал в выплате суммы 1 391 587 000 тенге поставщикам, с которыми были заключены договора о госзакупках на поставку медицинских оборудований. Затем на эту же сумму заключил договора с другими поставщиками на поставку другого медицинского оборудования. В обвинительно акте указано, что таким образом он причинил значительный ущерб государству.

В пресс-службе Аль-Фарабийского райсуда сообщили, что вина Мырзакулова была доказана вступившими в силу судебными актами, заключениями судебных экспертиз, показаниями потерпевших, другими материалами дела, а также признательными показаниями самого подсудимого.

Обвинение просило назначить наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Защита же просила назначить наказание не связанное с лишением свободы.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность подсудимого суд признал чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении четверых малолетних детей и его состояние здоровья. К обстоятельствам отягчающим ответственность, суд отнес нарушение профессиональной клятвы.

Учитывая все эти обстоятельства, а также общественную опасность совершенных подсудимым преступлений, суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Кроме того, суд пожизненно лишил его права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.