Канат Мусин назначен на должность судьи Верховного cуда Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.
На основании представления Президента Республики Казахстан от 9 июня 2021 года и в соответствии с подпунктом 1) статьи 55, пунктом 1 статьи 82 Конституции РК и пунктом 1 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" избрать Мусина Каната Сергеевича на должность судьи Верховного Суда Республики Казахстан.
Канат Мусин родился 27 февраля 1966 года в Нур-Султане.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова
Специальность "Юрист"
· Старший советник юстиции
Трудовой стаж:
· Судебный исполнитель, секретарь судебного заседания, архивариус народного суда Ленинского района г. Целиноград (1984-1986);
· Старший юрисконсульт ПО "Целиноградоблгазтоп" (1986-1989);
· Заместитель прокурора г. Астаны Акмолинской области (1989-1998);
· Заместитель прокурора Северо-Казахстанской области, первый заместитель прокурора Жамбылской области (1998-2001);
· Заместитель начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Западно-Казахстанской области, города Алматы (2001-2007);
· Главный эксперт, главный инспектор, заместитель заведующего Секретариатом Совета безопасности (2007-2010);
· Первый заместитель прокурора Северо-Казахстанской области (2010-2012);
· Руководитель департамента юстиции города Астаны (2012-2016)
Прочие должности:
· Председатель Правового совета партии "Nur Otan" (с 10.2020);
· Председатель Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан (с 31.03.2021).
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