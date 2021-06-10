Кто виноват в росте цен на картофель, рассказал глава Минторговли

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал, почему в Казахстане подорожал картофель, и кто этом виноват, передает корреспондент zakon.kz.

Он привел данные Министерства сельского хозяйства, по которым отечественное производство картофеля более чем на 108% обеспечивает внутреннее потребление. Вместе с тем, объем товарного производства картофеля составляет всего 1,9 млн тонн или 47% от валового сбора. Остальной объем в товарном обороте практически не участвует, так как производится в личных подсобных хозяйствах населения.

По его словам, в прошлом году экспорт составил рекордное значение в размере 360 тыс. тонн, что составило 19% от объема его товарного производства. Это и привело к дефициту картофеля на полках магазинов.

Дефицит приводит к необходимости импорта картофеля в межсезонье. Эта ситуация повторяется из года в год, но ни министерством сельского хозяйства, ни местными исполнительными органами не принимаются адекватные меры по устранению данной проблемы. Только путем введения в прошлом году запрета на экспорт картофеля удалось стабилизировать цены, - отметил Султанов.

Кроме того, высокий экспорт в текущем году по низкой цене привел к сокращению запасов отечественной продукции в три раза с начала года. Для восполнения образовавшегося дисбаланса за этот же период было закуплено 28 тыс. тонн дорогого импортного картофеля из Ирана и Пакистана, и по цене в три раза дороже отечественного картофеля.

В целом за четыре месяца импорт картофеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 67 раз, а импортная цена с начала года выросла на 47%.

Акиматы не смогли удержать свой картофель на внутреннем рынке для обеспечения населения, хотя имеют все необходимые рычаги. В частности, не были выставлены "встречные обязательства" к производителям при субсидировании. В региональные стабфонды не был закуплен картофель в достаточном объеме, а также не в полной мере использованы такие рыночные механизмы, как форвардный закуп и "оборотная схема". В стабфондах регионов на текущий момент запасы картофеля практически отсутствуют, - подчеркнул Бахыт Султанов.

Министр считает необходимым в кратчайшие сроки разработать прогнозные балансы производства и потребления продовольственных товаров. Это позволит своевременно выявлять риски роста цен, а также своевременно вводить превентивные меры по их стабилизации.

Глава Минторговли добавил, что еще более сложная ситуации в стране по моркови. На текущий момент запасы отечественной продукции снизились в 5,3 раза по сравнению с началом года.

Основной дефицит приходится на период с апреля по июль, который мы вынуждены покрывать за счет дорого импорта из Узбекистана. При этом в самом Узбекистане цена на морковь с начала года выросла более чем на 55%. По моркови регионы также не сформировали достаточные объемы запасов - в стабфондах хранится всего 258 тонн. Форвардный закуп по моркови в настоящий момент по всей стране составляет 5,7 тыс. тонн, из которых 73% приходятся только на Алматы, - сказал он.

Учитывая вышеперечисленное, Бахыт Султанов попросил премьер-министра дать ряд поручений ответственным органам по решению этих вопросов. В частности:

Министерству сельского хозяйства в срочном порядке разработать прогноз баланса производства, импорта, экспорта, имеющихся запасов и потребления продовольственных товаров с ежемесячной их актуализацией, что позволит проводить своевременный анализ факторов влияния на рост цен. Также ускорить внедрение конкретных встречных обязательств сельхозтоваропроизводителей, направленных на стабилизацию цен на социально значимые продовольственные товары при получении субсидий.

Акиматам довести финансирование форвардного закупа до 10 млрд тенге и «оборотной схемы» до 50 млрд тенге. Взять на жесткий контроль исполнение обязательств субъектов торговли, предусмотренных в меморандумах по стабилизации цен.

9 июня министр сельского хозяйства Сапархан Омаров также прокомментировал ситуацию с ростом цен на картофель. Он заявил, что цены на овощи поднимают перекупщики и магазины.

Тамила Языкова, Нур-Султан