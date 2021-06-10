Когда столичные школьники смогут вернуться за парты

На сегодняшний день первый компонент вакцины получили почти 170 тысяч жителей столицы.

Об этом сообщил аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram.

По данным акимата столицы, глава города призвал казахстанцев вакцинироваться. По его словам, для этого созданы все условия. Прививочные пункты развернуты в поликлиниках, ТРЦ, ТД и других общественных местах.

Более года назад мы все на своем примере узнали, что такое пандемия со всеми ее негативными последствиями. С начала этого года началась вакцинация жителей. Именно вакцинация - единственно действенный способ победить COVID-19, обезопасить свое здоровье, здоровье родных и окружающих людей. Для того чтобы мы вернулись в прежний ритм жизни, где не было карантинных ограничений, обязательного ношения масок, необходимо сформировать коллективный иммунитет, - написал Алтай Кульгинов.

По его словам, передовые борцы с распространением инфекции, это учителя, медицинские работники, стражи порядка, соцработники и т.д, в первую очередь должны получить вакцину. Так как они обезопасят не только себя, но и своих пациентов, учащихся и всех тех, кто проходит через них. Таким образом, вы сможете разорвать цепь передачи особо опасной болезни, которая пагубно сказалась на здоровье многих горожан.

Сейчас лето, начался сезон отпусков, кроме того, с 1 сентября стартует новый учебный год. И именно от коллективного иммунитета, от высокой доли вакцинированности педагогов будет зависеть, в каком формате будут учиться наши школьники. Сейчас вакцинировалось более 40% педагогов. Но этого недостаточно для открытия школ в офлайн-формате. Не ошибусь, если скажу, что и сами учащиеся, и сами родители хотят вернуться в офлайн-формат обучения. Так как ничто не сравнится с получением знаний в формате тет-а-тет: учитель – ученик, - написал на своей странице глава города.

В публикации аким Нур-Султана заявил, что с достижением коллективного иммунитета город вновь заживет прежней жизнью: будут открыты все общественные места, работники вернутся с дистанционного формата работы, учащиеся будут учиться в офлайн-формате, объекты бизнеса смогут набрать свои прежние обороты и т.д.

От каждого из нас зависит, когда мы победим коронавирус и перестанем с опасением смотреть на статистику по заражению коронавирусом, - заключил аким Нур-Султана.