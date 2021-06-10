Трумов рассказал о последствиях засухи в регионе

Аким Мангистауской области Серикбай Трумов рассказал о проводимой деятельности в регионе по предупреждению последствий засухи.

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК глава области сообщил, что в целях увеличения запасов кормов из местного бюджета выделено более 200 млн.

Сильная засуха, которая наблюдается в регионе последние годы оказывает пагубное влияние на животноводство. Для сохранения поголовья скота в условиях засухи в области создан специальный штаб для принятия мер по обеспечению хозяйств кормами. Заключен меморандум с акиматом Актюбинской области. В том числе согласованы поставки кормов в необходимом количестве и предоставление земельных участков под пастбища и сенокосы мангистауским животноводам. Мы уже начали эту работу. В целях формирования запаса кормов из местного бюджета выделено 200 млн тенге. Отгруженные корма из соседних областей доставляются аграриям региона, - отметил аким области.

Кроме того, была создана специальная рабочая группа в составе представителей Министерства сельского хозяйства, экологии, депутатов Мажилиса, руководителя РГП "Казгидромет", сотрудников местных исполнительных органов. Они воочию ознакомились с текущей ситуацией и встретились с местным населением. В результате даны рекомендации о необходимости внесения изменений в государственные программы, оказания поддержки со стороны Правительства.

В рамках данной работы через АО "Продовольственная контрактная корпорация" отработан вопрос по доставке в нашу область 1700 тонн ячменя по низкой цене.

По данным РГП "Казгидромет", количество осадков в Мангистау составляет 17% от необходимой нормы.