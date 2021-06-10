На юге выросло число пострадавших от укуса каракурта

Девять пострадавших за 10 дней. В Шымкенте активизировались ядовитые пауки-каракурты. Они покусали уже и детей, сообщает zakon.kz.

Но это не единственная напасть, с которой борются жители юга, передает Первый канал "Евразия".

Ихвалбек Ихсанов, работающий на стройке в Шымкенте, получает лечение в отделении токсикологии. Мужчина рассказывает, что "черная вдова" подобралась к нему под покровом ночи. После укуса каракурта мужчина почувствовал невыносимую боль и обратился за помощью к медикам.

Я привык в жаркую погоду спать во дворе. Страшный укол в колено я почувствовал ночью. Все тело онемело. После этого я позвонил в "скорую" и меня забрали. Ихвалбек Ихсанов

Врачи-токсикологи призывают людей быть бдительными. Активизация каракурта в Шымкенте привела к тому, что лишь за 10 дней медицинская помощь потребовалась девятерым горожанам. Яд этих пауков опасен. Зачастую пострадавшие попадают в реанимацию в очень тяжелом состоянии.

Укусы в основном происходят в ночное время суток, когда люди спят на улице. Поступают в основном с окраин города. Из девяти человек шестеро сейчас находятся на госпитализации в больнице, троих мы выписали в удовлетворительном состоянии. и.о. заведующего токсикологического отделения центра гипербарической оксигенации им. Орынбаева города Шымкент Марат Какенов

С наступлением жары люди обращаются за помощью к медикам едва ли не каждый день. Среди них - пострадавшие от укусов скорпионов. В этот период особенно агрессивны змеи, у них время брачных игр. И нередко они заползают в жилые дома в поисках прохлады.

За шесть месяцев этого года спасатели оперативно-спасательного отряда выезжали на отлов змей 24 раза. Удалось отловить девять змей. За минувшие сутки на пульт "112" поступило два обращения из Абайского и Каратауского районов. Наши специалисты отловили две змеи - одну длиной 1 м, вторую - 70 см. руководитель оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкент Орынбасар Туртбаев

По словам спасателей, в самом городе Шымкенте ядовитых змей нет. Однако брать в руки того же ужа не стоит: обороняясь, он выделяет защитную жидкость с резким неприятным запахом.