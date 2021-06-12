Крупную партию наркотиков изъяли в ВКО

В ВКО при попытке ввоза особо крупной партии гашиша задержаны двое мужчин, передает zakon.kz

Очередную спецоперацию провели полицейские Восточно-Казахстанской области по пресечению наркотрафика. На этот раз были установлены двое мужчин, которые попытались ввезти в Жарминский район особо крупную партию растительных наркотических веществ. Наркодилеры, один из которых, к слову является жителем Жамбылской области, везли наркотики на автомобиле из южных регионов страны. Они надеялись реализовать их среди молодежи сельской местности, но это намерение было своевременно пресечено стражами правопорядка.

Как отметил начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев:

Мероприятие по задержанию подозреваемых проведено в рамках республиканского ОПМ "Карасора-2021. В ходе обыска автомобиля у подозреваемых было изъято свыше 8 килограмм "гашиша", что эквивалентно более полутора тысячам разовых доз. Сегодня противодействие наркопреступности является одной из приоритетных задач, определённых Министром внутренних дел, поэтому мы внимательно отслеживаем складывающуюся обстановку в данном направлении и обеспечиваем незамедлительное реагирование по пресечению подобных фактов.

Отмечается, что оба задержанных уже арестованы с санкции суда, и по окончанию следствия согласно статьи 297 УК РК им может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.