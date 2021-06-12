Коронавирус может привести к деменции

Американские специалисты обнаружили существенные последствия коронавируса для мозга, передает zakon.kz со ссылкой на Ленту.

Ученые из Клиники Кливленда выявили механизм, через который коронавирусная инфекция может оказывать длительное воздействие на функцию мозга. Об этом сообщается на сайте медицинского центра.

С помощью искусственного интеллекта сотрудники клиники изучили изучены данные пациентов с болезнью Альцгеймера и COVID-19. Ученые измерили близость между генами и белками пациентов с SARS-CoV-2 и генами и белками, связанными с несколькими неврологическими заболеваниями. Также были проанализированы генетические факторы, которые позволили коронавирусу инфицировать ткани и клетки мозга.

Отмечается, что исследователи обнаружили "пути, по которым COVID-19 может привести к деменции, подобной болезни Альцгеймера".

Специалистами были изучены потенциальные ассоциации между COVID-19 и нейровоспалением, а также повреждением микрососудов головного мозга, которые являются признаками болезни Альцгеймера.

Они обнаружили, что инфекция SARS-CoV-2 значительно изменила маркеры болезни Альцгеймера, вовлеченные в воспаление мозга.

В феврале исследователи обнаружили связь между неизлечимой болезнью Альцгеймера и тяжелым течением COVID-19. Оказалось, что ген ApoE4, увеличивающий риск синильной деменции, также усиливает восприимчивость человека к коронавирусу.

Кроме того, выяснилось, что противовирусный препарат ремдесивир снижал вирусную нагрузку в астроцитах и предотвращал гибель клеток, а также процессы нейродегенерации.