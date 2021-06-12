Сильный дождь, град и ветер. Прогноз погоды на 13 июня

Прогноз погоды на 13 июня предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.
Северные и центральные регионы РК по-прежнему будут находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается погода преимущественно без осадков. На остальной части территории страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, в горных районах Жамбылской области - сильный дождь. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, на западе страны - град. РГП "Казгидромет"
В Жамбылской области местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Туркестанской области местами - гроза, пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Западно-Казахстанской области местами - гроза, град, днем ветер 15-20 м/с.
В Алматинской, Карагандинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются гроза, ветер 15-20 м/с.
В Акмолинской и Атырауской областях местами ожидается гроза.
Днем на юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара.
В Кызылординской, на большей части Туркестанской, Алматинской, Актюбинской, Павлодарской, местами в Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, в отдельном районе Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"
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