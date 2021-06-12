Алматы в "зеленой" зоне. Когда в городе смягчат карантин?

Алматы с 12 июня перешел в "зеленую" зону в матрице оценки эпидемиологической ситуации по COVID-19, но несмотря на это карантинные ограничения в городе сохранятся до 20 июня, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

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Данная ситуация (переход в "зеленую" зону из "желтой" - прим. ред.) обусловлена снижением показателя заболеваемости на 100 тыс. населения до 48,1 при стабилизации индекса заражаемости на уровне 0,76. Стабилизация эпидемиологической ситуации происходит благодаря принятым ограничительным мерам и вакцинации населения Алматы, которая на сегодня составляет более 16%. пресс-служба ДСЭК Алматы

Вместе с тем, как отметили в ведомстве, необходимо продолжить строгое соблюдение карантинных ограничений, соответствующих "желтой" зоне матрицы до 20 июня текущего года.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК, смягчение карантинных мер проводится не ранее семи дней после перехода в "желтую" зону из "красной" или в "зеленую" зону из "желтой", - пояснили в ДСЭК.

В этой связи, как сообщили в департаменте, будет принято соответствующее постановление о смягчении карантинных мер главным государственным санитарным врачом Алматы.

Критериями перехода из "желтой" зоны в "зеленую" зону являются снижение показателя заболеваемости на 100 тыс. населения менее 50 и индекса заражаемости менее 1, - напомнили в ДСЭК.