Пассажир погиб в ДТП в Алматинской области

Трагедия произошла ночью на трассе между поселками Жанадаур и Коянкус, сообщает корреспондент zakon.kz.
Автомобиль Cadillac CTS двигался в южном направлении в сторону Алматы. Где-то на участке дороги, водитель посадил двух попутчиков – мужчину и женщину.
Они проезжали мимо второстепенной грунтовой дороги, ведущей на стройку БАКАД, когда оттуда, на высокой скорости, выехал автомобиль Chevrolet NIVA и сильно ударил Cadillac в бок.
NIVA отлетела в кювет. В Cadillac сработала подушка безопасности, водитель, лишенный обзора, потерял управление и машину вынесло на обочину, где она врезалась в опору ЛЭП.
Удар пришелся на заднюю дверь, где сидел пассажир-попутчик. Дверь вмяло в салон, мужчина получил тяжелые травмы и скончался до приезда медиков.
Водитель NIVA утверждает, что у него отказали тормоза.
Сотрудники дорожной полиции Алматинской области выясняют подробности ДТП.
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