Назван продукт, несочетаемый с жареным картофелем

13 июня 2021, 16:39
Фото: pixabay.com

Картофель - четвертая по значимости продовольственная культура в мире. Он является одним из самых популярных и полезных продуктов. Специалисты назвали несочетаемый с жареным картофелем продукт, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

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Картофель является полезным продуктом для профилактики гипертонии, так как богат калием. Также он содержит много крахмала и белка, что способствует хорошей работе селезенки. Кроме того, в картофеле содержатся много пищевых волокон, которые способствуют улучшению функционирования пищеварительной системы.

Однако, как отмечается в статье китайского портала Sohu, жареный картофель нельзя сочетать с помидорами, в том числе добавлять их при приготовлении.

Автор материала предупреждает, что такое сочетание мешает усвоению питательных веществ, а также может вызвать расстройство пищеварения.


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