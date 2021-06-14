Алматинцев предупредили о новом способе мошенничества

Департамент полиции Алматы предупредил жителей южной столицы о новом способе интернет-мошенничества, сообщает zakon.kz.
В городе участились случаи интернет-мошенничества с использованием мобильного приложения для удаленного доступа "AnyDesk". Вам звонят на мобильный телефон с неизвестного вам номера и представляются сотрудниками какого либо банка, далее вам внушают, что ваш телефон завирусован и ваши денежные средства на карте не в безопасности, исправить это можно лишь установив приложение "AnyDesk". После установки приложения ваш мобильный телефон перестает вам подчиняться и мошенники, получив полный доступ, открывают на вас кредиты, затем переводят денежные средства на свои счета. заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абрахманов
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Не попадайтесь на уловки мошенников! Не устанавливайте приложение "AnyDesk" на свои гаджеты. Рустам Абрахманов
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