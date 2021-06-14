Полицейский сбил насмерть женщину в Алматы

В Алматы патрульная машина сбила насмерть пешехода, передает zakon.kz.

Видео с последствиями появилось в соцсетях.

В полиции факт подтвердили.

Сегодня,14.06.2021 года, в 07.00 часов в Алатауском районе Алматы водитель - гр.Т., сотрудник полиции, управляя служебной автомашиной марки "Хюндай элантра", следовал по ул. Утемисулы в южном направлении. Избегая столкновения с автомобилем, который неожиданно стал совершать маневр, гр.Т. выехал на восточную обочину автомойки, где допустил наезд на пешехода - гражданку С., а также на стоящую автомашину "Газель", водитель которой находился вне своего транспортного средства. В результате ДТП пешеход скончалась, - сказано в комментарии пресс-службы ДП Алматы.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 345 ч. 3 УК РК. Уголовное дело находится в производстве Управления дознания ДП Алматы. Водитель находится под следствием.