Казахстанцы получили 54 млн тенге за добровольную сдачу оружия

В министерстве внутренних дел рассказали о выплатах за добровольную сдачу оружия, передает корреспондент zakon.kz.

В этом году акция по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия началась 20 апреля. За это время казахстанцы добровольно сдали 1381 единицу огнестрельного оружия, а также 11 взрывных устройства и 15 кг взрывчатых веществ.

650 гражданам фактически выплачены вознаграждения на общую сумму порядка 54 млн тенге, - уточнил начальник отдела комитета административной полиции МВД Асылбек Идрисов.

Он напомнил, что сумма выплат за добровольную сдачу оружия составляет от 30 тыс. до 300 тыс. тенге. Размеры вознаграждений определяются комиссиями, создаваемыми в каждом органе полиции области, города и района.

К примеру, до 290 тыс. тенге может получить гражданин за каждую сданную единицу автоматического нарезного оружия. Половина такой суммы будет выплачена за нарезные винтовки и карабины. За пистолеты и револьверы предполагается выплата в размере до 100 тыс. тенге. Каждая единица гладкоствольных ружей оценивается до 90 тыс. тенге.

Вознаграждению не подлежат предметы и вещества, которые не признаны заключением эксперта-криминалиста огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатым веществом, либо состоящие на учете в информационных системах МВД как "зарегистрированное" или "криминальное" оружие.

За самодельно изготовленные боеприпасы, а также патроны к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию компенсационная выплата не предполагается.

Тамила Языкова, Нур-Султан