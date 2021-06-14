Рабочий погиб на территории месторождения Тенгиз

14 июня 2021, 19:26
Фото: rbk.ru

На месторождении Тенгиз в Жылыойском районе Атырауской области зафиксирован факт нарушения правил труда, повлекший смерть человека, передает zakon.kz.

Возле насыпного грунта, расположенного в районе одного из заводов на месторождении Тенгиз, 34-летний водитель грузового автомобиля "Шахман" наехал на сотрудника того же учреждения, в результате чего 29-летний мужчина погиб месте, - рассказали порталу "Мой город" в департаменте полиции Атырауской области.

Как уточняется, трагедия произошла 12 июня около 17:00.

По данному факту проводится досудебное расследование статье 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".


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