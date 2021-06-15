Площадь озеленения в Алматы будет не менее 10 кв м на человека

Алматы теряет былую красоту и уникальность. С такими претензиями жители города не раз обращались к Президенту, выражая недовольство точечной и хаотичной застройкой в городе, сообщает zakon.kz.

В начале этого года Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на проблему и поручил разработать новые правила застройки мегаполиса, передает Первый канал "Евразия".

Настоящими правилами, которые мы внедрили, застройка территории города Алматы, по жилищному строительству была согласована с населением, которое проживает вблизи этих домостроений, а также общественных деятелей. руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов

Теперь общая площадь озеленения дворовой территории должна быть не меньше 10 кв м на человека, а расстояние между строящимися жилыми комплексами - не менее 30 м. Учитывать плотность населения в Алматы при строительстве отныне будут из расчета не более 440 человек на 1 га при квартальной застройке, а в историческом центре - не более 300 человек на гектар. Но это далеко не все нововведения.

Мы хотели зарегулировать вплоть до того, сколько деревьев должно расти в каком квадрате, но нам сказали, что это нормы другого нормативного акта. Поэтому те наши требования, что не прошли, мы будем пропускать через другие законодательные акты, которые в Алматы действуют. руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов

Особое место в правилах занимает сохранение неповторимого архитектурного облика Алматы. В границах охранных зон памятников истории и культуры будет запрещено нарушать структуру и стиль зданий, их пропорции и высотность.