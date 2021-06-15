Бен Аффлек и Дженнифер Лопес застигнуты папарацци за поцелуем

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили свой роман: звездную пару подловили за горячими поцелуями за ужином в Малибу, сообщает zakon.kz.

Поп-дива и голливудский актер встречались еще 17 лет назад, но отложили свадьбу, когда до нее оставалось буквально несколько дней, и в последствии расстались.

Теперь поклонники считают такой жаркий ужин достаточным доказательством того, что звезды действительно снова вместе, - говорится в сообщении "Пятого Канала".

Похоже, новый роман одобрили и дети Джей Ло - они с радостью общались не только с матерью, но и с Беном Аффлеком.

Несмотря на то, что сами звезды официально еще не объявили о своих отношениях, фанаты в соцсетях уже поспешили их поздравить.