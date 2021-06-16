Почему жители алматинского ЖК перекрыли трассу

Ночью жильцы жилого комплекса O-Jet перекрыли трассу в Алматы. В акимате сообщили, что это произошло из-за долгов на воду и газ, передает zakon.kz.

По сообщению акимата, котельную домов жилого комплекса обслуживает компания "Alpha Management Services". Оказалось, она имеет задолженность по услуге газа в размере 1 477 000 тенге. Об этом стало известно из письма "КазТрансГаз Аймак", которое поступило 24 мая.

"Alpha Management Services" проинформировал жителей ЖК O-Jet о том, что нужно погасить долг за газ и воду до 14 июня. Список должников был на информационных стендах и в лифтах.

Общая дебиторская задолженность жителей за горячую воду и отопление составляет порядка 3 000 000 тенге.

В акимате отметили, что "КазТрансГаз Аймак" не отключал газ. Горячую воду отключила сама компания "Alpha Management Services".

Ночью, 15 июня, на Северном кольце в Алматы образовалась пробка из-за того, что жители ЖК O-Jet перекрыли трассу. Для этого они использовали железные ограждения, которые стояли у супермаркета. Причиной недовольства стало отключение горячей воды. После этого в их домах появилась теплая вода.