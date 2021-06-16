Какие страны готовы признать казахстанский паспорт вакцинации

На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил о том, что уже три страны - Монголия, Венгрия и Таиланд - изъявили желание в двустороннем формате признать паспорта вакцинации, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас уже три страны изъявили желание в двустороннем формате признать паспорта вакцинации - Монголия, Венгрия, Таиланд, которые к нам обратились о взаимном признании паспортов, мы с ними сейчас работаем, - сказал Цой.

Помимо этого, по его словам, такие же намерения выразили Турция и Кипр - те страны, которые признают паспорта вакцинации всех стран.

То есть сейчас идет проработка. Министерство иностранных дел непосредственно прорабатывает со всеми странами-партнерами по взаимному признанию данных вакцин. И именно паспортов вакцинации. Но несмотря на это, не надо к этому привязываться, потому что в любую страну можно заехать в принципе, имея на руках ПЦР-тест. Поэтому если у вас есть отрицательный ПЦР-тест, вы можете въехать в страны спокойно. Поэтому здесь не должно быть проблем, - заверил глава ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан