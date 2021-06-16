В Мангистауской области создан достаточный запас кормов

В Мангыстауской области создана кормовая база.

Частные предприниматели из Актюбинской области на протяжении двух недель привозят в область корма.

Отмечается и снижение цен, соответственно, местные животноводы сейчас активно покупают сено.

За неделю из 5 районов Актюбинской области доставлено 38 тонн сена в рулонах и 40 тонн люцерны. К примеру, вчера в село Шетпе Мангыстауского района прибыло 110 рулонов сена. Цена за один рулон не превышает 15 тысяч тенге.

К слову, корма, которые приобретаются на средства из местного бюджета для поддержки крестьянских хозяйств, будут доставлены в регион в ближайшее время.

На эти цели акиматом выделено 204 млн тенге.

54 млн тенге из этих средств направлено на закупку 637 тонн ячменя по сниженной цене у АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация". 10 вагонов с зерном прибудут в Мангыстау до 20 июня. Также через официальных операторов по оборотной схеме планируются закуп и поставка с июля по январь сена укоса текущего года. На эти цели будет выделено 150 млн тенге.

Для сохранения поголовья скота в условиях засухи в регионе начал работу специальный штаб, куда вошли заместитель акима области, заместители акимов районов и сотрудники Управления сельского хозяйства. В итоге достигнута договоренность, заключен меморандум с акиматом Актюбинской области. Тогда же были согласованы поставки кормов в необходимом количестве и предоставление земельных участков в Актюбинской области под пастбища и сенокосы мангыстауским животноводам.