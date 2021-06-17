Деньги на борьбу с COVID-19: выявлены нарушения на 355 млрд тенге

Нарушения на 355 млрд тенге при борьбе с COVID-19 выявил Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета. Об этом на пленарном заседании Сената Парламента РК рассказала глава этого комитета Наталья Годунова, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Годуновой, возникают вопросы по использованию антикризисных средств.

Из 6,9 трлн тенге проверено 4,5 трлн, из них по 2 трлн проведен аудит. На 355 млрд установлены нарушения, еще 243 млрд перераспределено в ходе планирования, в ходе совместной работы вместе с правительством, - сказала она.

Также, по ее словам, вызывают нарекания меры по обеспечению занятостью населения.

Несмотря на то, что удалось сохранить уровень безработицы на уровне 4,9%, первоначально значительная часть затрат по поддержанию занятости направлялась на создание временных рабочих мест, средний период трудоустройства по которым составлял 1 - 3 месяца, - добавила глава Счетного комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан