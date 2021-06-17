Мать четырех детей пыталась спрыгнуть с моста в Акмолинской области

Транспортным полицейским удалось спасли 32-летнюю женщину, пытавшуюся покончить с собой, передает zakon.kz.

16 июня текущего года в Линейное отделение полиции на станции Макинка от кассира железнодорожного вокзала поступило сообщение о том, что на переходном мосту стоит женщина, которая пыталась свести счеты с жизнью, сбросившись с железнодорожного моста, расположенного на перроне станции, - пишет пресс-служба Департамента полиции на транспорте МВД РК.

На место прибыли полицейские ЛоП на станции Макинка Гумар Нурикенов, Бауыржан Оразов и Абзал Оралов, где они провели беседу с женщиной и благополучно сняли ее с моста.

Мы четко понимали, что нужен диалог с находящимся в стрессовом состоянии человеком, а также важно было предпринять конкретные меры на случай, если она совершит прыжок, - говорят полицейские.

В комнате полиции женщину успокоили, провели беседу, также ей была оказана первая медицинская и морально-психологическая помощь.

Как выяснилось, женщина воспитывает четырех несовершеннолетних детей, временно не работает. Стражам порядка женщина призналась, что ее семья испытывает материальные затруднения. На отчаянный шаг она решилась из-за финансовых проблем.