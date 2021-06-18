В Таразе проходит международный форум социального предпринимательства

Социальное предпринимательство - это не новое явление для Казахстана и для мировой экономической системы. Главная цель социального предпринимательства – социальная миссия.

На сегодняшний день в нашей стране увеличивается число предпринимателей, которые не только нацелены на получение прибылей, но и на реализацию социальных проектов, на обеспечение занятости населения.

Эта тенденция тоже получила положительный сдвиг в Жамбылской области. В числе тех, кто занят реализацией социальных проектов – Р.Тулегенов, А.Заурбекова, А.Разакова, А.Бексултанова, Д.Махмадулаева.

Для дальнейшего развития социального предпринимательства в регионе, для обмена опыта с зарубежными предпринимателями впервые в Таразе начал свою работу международный форум социального предпринимательства "Социальное предпринимательство: новые возможности для общества и бизнеса".

Главная задача – популяризация среди населения социального предпринимательства, решение проблем в социальной сфере, обсуждение существующих проблем в взаимоотношениях государства и предпринимательства.

В форуме принимают участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, вице-министр труда и социальной защиты РК Ерлан Аукенов, общественные деятели, бизнесмены, представители государственных органов, коммерческих структур, социальные предприниматели, журналисты, волонтеры.

Также в данном мероприятие участвуют специалист группы проектного финансирования Европейского банка реконструкции и развития Марат Наркулов, ведущий эксперт проектного финансирования в социальном предпринимательстве Российской Федерации Сергей Голубев, лучший социальный предприниматель Израиля Хаим Философ, советник по культуре генерального консульства США в Казахстане Ананд Кришна, профессор экономики, лауреат Нобелевской премии Мухамед Юнус, амбассадор женского предпринимательства Таджикистана Насибахон Аминова.

Они поделились своими мнениями в развитии социального предпринимательства, о путях решения возникающих проблем во взаимоотношениях между государством и бизнесом, о проектном финансировании.

В свою очередь аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, сказал о том что местные государственные органы примут во внимание все высказанные мнения, займутся вопросами и окажут всю необходимую поддержку для дальнейшего развития данной сферы.

Необходимо отметить, что форум продлится два дня. В первый день мероприятия проходит сессия на тему "Развитие социального предпринимательства в мире. Тенденции развития". А также в рамках форума пройдут мастер-классы с участием опытных международных спикеров "Фандрайзинг. Краудфандинг", "Социальный маркетинг", "Личный бренд", "Гранты. Нюансы подачи заявок", "Ораторское искусство" и на другие темы.