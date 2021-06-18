Бекшин подписал новое постановление

Главный санитарный врач Алматы подписал новое постановление, сообщает zakon.kz.

Согласно документу Жандарбек Бекшин постановил:

1) с 19 июня 2021 года реализацию ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов, не участвующих в проекте "ASHYQ";

2) с 19 июня 2021 года реализацию ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов, участвующих в проекте "ASHYQ";

3) при посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) обеспечить соблюдение населением, требований по ношению масок, социальной дистанции и использованию антисептиков, запретить посещение объектов, деятельность которых не разрешена;

4) разрешение посещения особо охраняемых природных территорий (государственных, национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 1,5 метров;

5) разрешение проведения совещаний (заседаний) в режиме оффлайн при условии наличия у участников документально подтвержденной вакцинации против COVID-19, за исключением экстренных ситуаций;

6) разрешение деятельности РГКП "Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр "Бөбек";

7) разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч. для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей;

8) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, метро, аэропортов, ж/д- и авто- вокзалов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

9) запрет деятельности объектов общественного питания в учреждениях образования;

10) ежедневную дезинфекцию дворовых и межквартальных детских игровых площадок, подъездов и лифтов в домах с активными очагами коронавирусной инфекции, общественного транспорта при каждом подъезде на конечную остановку;

11) Филиалу РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по Алматы обеспечить доставку положительных результатов на COVID-19 в лабораторию MPK для определения мутированных штаммов;

12) Филиалу РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК "Центр дезинфекции по городу Алматы" обеспечить дезинфекцию в очагах коронавирусной инфекции, с охватом лифтов, лестничных площадок и маршей до лифта и от лифта до выхода из подъезда; при отсутствии лифтов - лестничных площадок и маршей от выхода из квартиры больного КВИ до выхода из подъезда, 1-кратно, во время проведения заключительной дезинфекции;

13) мониторинговым группам обеспечить контроль исполнения ограничительных мер на объектах и общественном транспорте в дневное и ночное время;

14) ежемесячное 1 - кратное лабораторное обследование сотрудников государственных органов с профилактической целью (акиматов и их структурных подразделений, членов мониторинговых групп, прокуратуры, полиции, ДЧС города Алматы с районными подразделениями, антикоррупционной службы, национальной безопасности, судов, санитарно-эпидемиологической службы, социальной защиты), а также волонтеров и социальных работников по уходу за инвалидами (согласно представленных списков акиматов), работников морга и судебно-медицинской экспертизы), за исключением лиц, имеющих документальное подтверждение о получении полного курса вакцинации против COVID-19 и переболевших КВИ.

Постановление №17 от 5 июня утратило силу.

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Настоящее постановление вступает в силу с 19 июня 2021 года.