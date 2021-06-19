Единое пространство для вузов создадут в странах Центральной Азии

Единое Центрально-Азиатское пространство в сфере высшего образования создадут в странах Центральной Азии. Такое решение принято по итогам форума, состоявшегося в Туркестане, сообщает zakon.kz.

Согласно принятой на форуме декларации, государства Центральной Азии будут расширять региональное сотрудничество и объединять научный, интеллектуальный и творческий потенциал высших учебных заведений всей Центральной Азии. Кроме этого, планируется создать свободную зону, благодаря которой студенты и академический состав вузов смогут беспрепятственно перемещаться для обучения, обмена знаниями, опытом и участия в совместных исследованиях, говорится в сообщении МОН РК.

Сотрудничество стран-участниц Центрально-Азиатского пространства будет организовано по принципу Болонского процесса. Также будет сформирован секретариат для координации работы между министерствами образования стран ЦА, повышения привлекательности высшего образования в Центральной Азии и усиления конкурентоспособности государств ЦА.

Туркестанская декларация предполагает формирование Альянса вузов стран Центральной Азии; создание аккредитационного совета по обеспечению качества образования стран Центральной Азии; создание альянса студентов стран Центральной Азии и ассоциации организаций по признанию квалификаций и документов об образовании.

В мероприятии приняли участие главы министерств образования Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана, представители министерств образования всех стран Центральной Азии, представители Совета Европы, Европейской комиссии, наблюдательной группы Болонского процесса, Эразмус+ и ректоры вузов стран ЦА.