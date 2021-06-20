Принц Чарльз лишит титула сына принца Гарри и Меган Маркл

Будущий король Великобритании дал понять, что сыну принца Гарри не будет места среди престолонаследников, сообщает zakon.kz.

Как пишет The Mail on Sunday, это означает, что Арчи Харрисон, который сейчас занимает седьмое место в очереди на престол, не получит титула "принц", когда королем станет Чарльз.

Малышу всего два года, но он уже столкнулся с последствиями "Мегзита".

Как передает источник издания, Чарльз уже предупредил герцога Сассекского, что изменит главный документ, который не позволит его внуку унаследовать титул, который когда-то был его правом по рождению.

Уточняется, что после вступления на престол он планирует ограничить количество ключевых монарших особ, так как на содержание королевской семьи расходуется слишком много средств налогоплательщиков.

Также издание отмечает, что подобное решение разозлило принца Гарри и Меган, а отношения между ними и остальными членами королевской семьи значительно ухудшились.

По действующим правилам титул принца и принцессы в Великобритании получают все дети и внуки монарха. Но принц Чарльз является сторонником "урезанной монархии", потому планирует сократить число избранных членов королевской семьи, когда станет королем. Таким образом, только они смогут получать финансирование и защиту за счет британских налогоплательщиков.

Текущие правила, установленные королем Георгом V, позволяют давать титул принца и принцессы детям и внукам монарха. Кроме того, титул также получит старший прямой наследник внуков монарха - принц Джордж.

Ранее принц Гарри рассказал об ошибочных представлениях Меган Маркл о королевской семье. По его словам, Меган сильно удивилась, когда столкнулась с королевскими порядками. Сам принц сравнил свою жизнь во дворце с жизнью в зоопарке.