В Нур-Султане не откроют школы, пока не сформируется коллективный иммунитет

В Нур-Султане школьники не смогут сесть за парты в новом учебном году, пока не будет сформирован коллективный иммунитет. Об этом написал на своей странице в Instagram аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, сообщает zakon.kz.

Осенью начнется новый учебный год. Но мы не сможем открыть школы для наших детей, город не вернется к привычному нам докарантинному режиму, пока не будет сформирован коллективный иммунитет, - написал он.

Нур-Султан все еще находится в "красной" зоне. Ежедневно выявляется порядка 250-300 случаев заражения COVID-19.

Только вакцинация является единственной панацеей от опасных вирусов, которые косят жизни людей. Мы должны полагаться только на науку, а не на заведомо ложную, неподтвержденную информацию в интернете и различных чатах! Вирус не смотрит на возраст. Ему все равно. Он не знает пощады! Но, вам, друзья, должно быть не все равно за жизни ваших близких и родных! Мы все в ответе за окружающих людей! Обезопасив себя за счет вакцинации, мы обезопасим наших близких! Берегите себя и своих близких! - написал аким столицы.